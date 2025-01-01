У Луцьку вирішили проблему дефіциту вихователів у дитсадках

У Луцьку вирішили проблему дефіциту вихователів у дитсадках
Станом на зараз у громаді загалом вирішена проблема дефіциту вихователів у дитсадках.

Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" заявив директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.

"Питання по вихователях в цілому закрите. Є одиничні випадки звісно. Але дефіциту кадрів немає. Частково це вдалося досягти за рахунок збільшення зайнятості інших вихователів. А також активного залучення студентів педагогічного коледжу та Волинського національного університету", - зазначив Віталій Бондар.

Нагадаємо, що у серпні у дитсадках не вистачало понад сотню вихователів.

