У Луцьку з’явився новий театр ляльок





Засновники — Світлана та Олексій Криворучки, подружжя професійних акторів, які створюють вистави для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, передає



У репертуарі вже є дві вистави:



- «Дюймовочка»;



- «Боровко і правила дорожнього руху».



Засновники театру планують згодом розробити програму для підлітків та дорослих.



«Вежа казок» працює у гастрольному форматі та пропонує атракції для садочків, шкіл, приватних вечірок та днів народження.

