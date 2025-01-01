У Луцьку з’явився новий театр ляльок
Сьогодні, 22:43
У Луцьку з’явився незалежний інтерактивний театр ляльок «Вежа казок».
Засновники — Світлана та Олексій Криворучки, подружжя професійних акторів, які створюють вистави для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, передає misto.media.
У репертуарі вже є дві вистави:
- «Дюймовочка»;
- «Боровко і правила дорожнього руху».
Засновники театру планують згодом розробити програму для підлітків та дорослих.
«Вежа казок» працює у гастрольному форматі та пропонує атракції для садочків, шкіл, приватних вечірок та днів народження.
