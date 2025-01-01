3 жовтня на Волині: гортаючи календар

3 жовтня день народження святкує волинська журналістка(на фото). Також 3 жовтня народився і звукорежисерДень народження цього дня й в уродженця села Чорників Володимирського району, відомого мовознавця, перекладача, члена Спілки письменників України Івана Ющука.Іменини завтра святкують: Антон, Денис, Іван, Павло, Петро."ВолиньPost" вітає усіх волинян з сьогоднішнім святом та бажає любові, здоров’я, радості й достатку.3 жовтня в церковному календарі – день пам’яті Діонісія Ареопагіта. За церковними переказами він був учнем апостола Павла, а також першим єпископом в своєму місті. Папа Климент відправив святителя до Галії 95 року, щоб той там проповідував християнство. На жаль через рік Діонісій загинув від рук язичників. Вважається, що святий написав кілька творів, які найбільшу популярність отримали в V столітті та сильно вплинули на розвиток християнської філософії.3 жовтня - Всесвітній день тверезості, який був започаткований у XX столітті в межах руху за здоровий спосіб життя.Також сьогодні - Всесвітній день грибника — символ турботи про природу та збереження лісів.