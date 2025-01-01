3 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
3 жовтня день народження святкує волинська журналістка Ірина Качан (на фото). Також 3 жовтня народився і звукорежисер Андрій Жирнов.
День народження цього дня й в уродженця села Чорників Володимирського району, відомого мовознавця, перекладача, члена Спілки письменників України Івана Ющука.
Іменини завтра святкують: Антон, Денис, Іван, Павло, Петро.
"ВолиньPost" вітає усіх волинян з сьогоднішнім святом та бажає любові, здоров’я, радості й достатку.
3 жовтня в церковному календарі – день пам’яті Діонісія Ареопагіта. За церковними переказами він був учнем апостола Павла, а також першим єпископом в своєму місті. Папа Климент відправив святителя до Галії 95 року, щоб той там проповідував християнство. На жаль через рік Діонісій загинув від рук язичників. Вважається, що святий написав кілька творів, які найбільшу популярність отримали в V столітті та сильно вплинули на розвиток християнської філософії.
3 жовтня - Всесвітній день тверезості, який був започаткований у XX столітті в межах руху за здоровий спосіб життя.
Також сьогодні - Всесвітній день грибника — символ турботи про природу та збереження лісів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
День народження цього дня й в уродженця села Чорників Володимирського району, відомого мовознавця, перекладача, члена Спілки письменників України Івана Ющука.
Іменини завтра святкують: Антон, Денис, Іван, Павло, Петро.
"ВолиньPost" вітає усіх волинян з сьогоднішнім святом та бажає любові, здоров’я, радості й достатку.
3 жовтня в церковному календарі – день пам’яті Діонісія Ареопагіта. За церковними переказами він був учнем апостола Павла, а також першим єпископом в своєму місті. Папа Климент відправив святителя до Галії 95 року, щоб той там проповідував християнство. На жаль через рік Діонісій загинув від рук язичників. Вважається, що святий написав кілька творів, які найбільшу популярність отримали в V столітті та сильно вплинули на розвиток християнської філософії.
3 жовтня - Всесвітній день тверезості, який був започаткований у XX столітті в межах руху за здоровий спосіб життя.
Також сьогодні - Всесвітній день грибника — символ турботи про природу та збереження лісів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
3 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні стартує опалювальний сезон: які міста вже з теплом, а де чекають на похолодання
02 жовтня, 23:19
У Луцьку з’явився новий театр ляльок
02 жовтня, 22:43
У Луцьку вирішили проблему дефіциту вихователів у дитсадках
02 жовтня, 22:12