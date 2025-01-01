Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 3 жовтня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 3 жовтня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
У п’ятницю, 3 жовтня, можлива магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень).
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.
