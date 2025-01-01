Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 3 жовтня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 3 жовтня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 3 жовтня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

У п’ятницю, 3 жовтня, можлива магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень).

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 3 жовтня
Сьогодні, 01:30
3 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні стартує опалювальний сезон: які міста вже з теплом, а де чекають на похолодання
02 жовтня, 23:19
У Луцьку з’явився новий театр ляльок
02 жовтня, 22:43
У Луцьку вирішили проблему дефіциту вихователів у дитсадках
02 жовтня, 22:12
Медіа
відео
1/8