Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 3 жовтня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 3 жовтня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.У п’ятницю, 3 жовтня, можлива магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень).Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.