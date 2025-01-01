Місячний посівний календар на жовтень 2025 року: чи варто ще щось сіяти, що і коли робити в саду та на городі

Місячний посівний календар на жовтень 2025 року: чи варто ще щось сіяти, що і коли робити в саду та на городі
ТСН.ua підготував місячний посівний календар на жовтень 2025 року, в якому враховано вплив фаз Місяця на розвиток і врожайність культур.

Хоча основна частина врожаю вже зібрана, город усе ще можна використати для висівання та висаджування деяких рослин, зокрема озимих.

Фази Місяця в жовтні 2025 року

1–6, 22-31 жовтня — зростальний Місяць;

7 жовтня — повня;

8–20 жовтня — спадний Місяць;

21 жовтня — молодик.

Найсприятливіші дні для робіт у саду та на городі

Оптимальний час для висаджування й догляду за рослинами: 4, 5, 6, 12, 13, 14, 23–28 жовтня.

Що можна висівати та садити в жовтні 2025-го

Часник (озимий): 6, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 24, 25.

Цибуля (сіянка): 5, 6, 11, 12, 18, 19.

Морква (озима): 6, 7, 12, 13, 19, 20.

Петрушка (коренева й листова): 5, 6, 7, 12, 13, 20, 21.

Шпинат (озимий): 5, 6, 12, 13, 20, 21.

Сидерати (гірчиця, фацелія): 6, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20.

Жито, пшениця (озимі): 5, 6, 11, 12, 20–22.

Несприятливі дні для висівання та висаджування

Не варто проводити роботи з висівання і висаджування у такі дні: 1, 9, 20–22, 29–31 жовтня.

У ці періоди краще зосередитися на підготовчих роботах:

заготівлі саджанців дерев для подальшого висаджування;

збиранні насіння та цибулин;

підживленні й підготовці ґрунту до зимового періоду;

укритті багаторічних культур на холодний сезон.


