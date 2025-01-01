На Волині чисельність лисиць перевищила 4400 голів





Про це йшла мова під час засідання комісії з питань екології та природних ресурсів Волинської облради, - інформує



Голова комісії Юрій Ройко зазначив, що в області спостерігається різке збільшення кількості диких тварин, передусім лисиць. Лисиці проникають на територію господарств, заходять у населені пункти. Через режим воєнного стану полювання на тварин заборонено. Це спричинило різке зростання кількості бродячих та диких тварин. Зараз в області популяція лисиць перевищила 4400 голів. Тоді як у 2021 році було 2500 лисиць. Чисельність популяції вовків зараз становить 167 одиниць, хоча до воєнного стану налічувалося 30 голів.



Також на Волині існує проблема з безпритульними тваринами. Не всі органи місцевого самоврядування затвердили правила поводження з тваринами.

