На Волині чисельність лисиць перевищила 4400 голів

Через заборону полювання у воєнний час кількість лисиць на Волині перевищила 4400 голів, а вовків досягла 167 голів.

Про це йшла мова під час засідання комісії з питань екології та природних ресурсів Волинської облради, - інформує ВолиньUA.

Голова комісії Юрій Ройко зазначив, що в області спостерігається різке збільшення кількості диких тварин, передусім лисиць. Лисиці проникають на територію господарств, заходять у населені пункти. Через режим воєнного стану полювання на тварин заборонено. Це спричинило різке зростання кількості бродячих та диких тварин. Зараз в області популяція лисиць перевищила 4400 голів. Тоді як у 2021 році було 2500 лисиць. Чисельність популяції вовків зараз становить 167 одиниць, хоча до воєнного стану налічувалося 30 голів.

Також на Волині існує проблема з безпритульними тваринами. Не всі органи місцевого самоврядування затвердили правила поводження з тваринами.

