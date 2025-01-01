Стали відомі шалені зарплати чиновників: хто отримує понад 200 тисяч гривень

В Україні оплата праці державних службовців значно вища за середні зарплати по країні. Водночас 2025 року темпи зростання доходів чиновників відстають від рівня інфляції.Про це свідчать дані Міністерства фінансів України.Так, у серпні 2025 року середня зарплата держслужбовців сягнула 61,6 тис. грн, тоді як середня по країні становила лише 19,8 тис. грн. Тобто чиновники отримували понад втричі більше.За рік оплата їхньої праці зросла на 8,6% (від 55,8 тис. грн у серпні 2024-го). Проте це нижче від рівня інфляції за той самий період (13,2%).У серпні 2025 року в центральних органах влади працювало 22,9 тис. осіб. Найвищі середні зарплати було зафіксовано у таких відомствах:Антимонопольний комітет — 97,5 тис. грн,Національне агентство з питань запобігання корупції — 97,1 тис. грн,Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг — 94,3 тис. грн,Державна митна служба — 90,1 тис. грн,Фонд державного майна — 89,9 тис. грн,Апарат Верховної Ради — 85,3 тис. грн,Секретаріат Кабінету міністрів — 81,7 тис. грн.Оплата праці керівників держорганів значно перевищує середні показники. У серпні 495 топпосадовців отримували в середньому 131,2 тис. грн.Найбільші зарплати серед керівництва зафіксовані у:НАЗК — 366,6 тис. грн,Міністерстві національної єдності — 289 тис. грн,Фонді держмайна — 284,6 тис. грн,Нацагентстві з управління активами — 255,9 тис. грн.Понад 200 тис. грн отримували також очільники Рахункової палати (209 тис. грн) та Антимонопольного комітету (201,8 тис. грн).