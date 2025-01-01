У Володимирі прощатимуться з Героєм, який загинув півтора року тому

Не встигло місто Володимир попрощатися з одним Захисником, як знову у громаду надійшла сумна звістка.

Про це у фейсбуці інформує Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

Стало відомо про загибель 52-річного солдата Михайла Подгальського. Мужній воїн загинув, виконуючи військовий обов’язок із захисту України, на Донецькому напрямку 28 квітня 2024 року і з того часу вважався зниклим безвісти. Його вдалося ідентифікувати за допомогою ДНК-тесту.

Сьогодні, 3 жовтня, місто прощатиметься зі своїм Героєм Михайлом Подгальським.

«О 12:15 прошу сформувати коридор шани від моргу до дому Захисника вулицями: Шпитальна-Ковельська-Данила Галицького-Устилузька- Мономаха, 19», - зазначив міський голова.

О 13:00 відбудеться відспівування вдома.

Після чого кортеж «На Щиті» вирушить до Храму святих Віри, Надії, Любові та їх матері Софії вулицями: Мономаха-Устилузька-Драгоманова. Де о 13:30 відбудеться чин похорону.

Поховають Захисника на Алеї Героїв Федорівського кладовища.

«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким Героя. Вічна шана і пам’ять!» - зазначив Ігор Пальонка.

