У Володимирі прощатимуться з Героєм, який загинув півтора року тому
Сьогодні, 09:00
Не встигло місто Володимир попрощатися з одним Захисником, як знову у громаду надійшла сумна звістка.
Про це у фейсбуці інформує Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Стало відомо про загибель 52-річного солдата Михайла Подгальського. Мужній воїн загинув, виконуючи військовий обов’язок із захисту України, на Донецькому напрямку 28 квітня 2024 року і з того часу вважався зниклим безвісти. Його вдалося ідентифікувати за допомогою ДНК-тесту.
Сьогодні, 3 жовтня, місто прощатиметься зі своїм Героєм Михайлом Подгальським.
«О 12:15 прошу сформувати коридор шани від моргу до дому Захисника вулицями: Шпитальна-Ковельська-Данила Галицького-Устилузька- Мономаха, 19», - зазначив міський голова.
О 13:00 відбудеться відспівування вдома.
Після чого кортеж «На Щиті» вирушить до Храму святих Віри, Надії, Любові та їх матері Софії вулицями: Мономаха-Устилузька-Драгоманова. Де о 13:30 відбудеться чин похорону.
Поховають Захисника на Алеї Героїв Федорівського кладовища.
«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким Героя. Вічна шана і пам’ять!» - зазначив Ігор Пальонка.
