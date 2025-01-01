Волинянин, засуджений за виправдовування російської агресії, проситься на обмін

Волинянин, засуджений за виправдовування російської агресії, проситься на обмін
Засуджений за виправдовування збройної агресії РФ проти України волинянин попросився на обмін в Росію.

Про це стало відомо з сайту державного проєкту "Хочу к своим", пише Суспільне.

Відомо, що Олександр Абощий, очікує, що його обміняють на когось з полонених українців понад три місяці. В липні 2025 року він написав лист до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими і попросив передати його у Росію, або на тимчасово окуповану територію.
Наразі чоловік відбуває покарання у виправній колонії на Дніпропетровщині. Суд йому призначив 5 років позбавлення волі.

Що відомо про програму "Хочу к своим"

В липні 2024 року Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими разом з Головним управлінням розвідки, Службою безпеки України та Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини презентували спільний державний проєкт "Хочу к своим". Його мета — сприяти обміну українських колаборантів на українців, яких утримує у неволі РФ.

На сайті програми розробили опцію — "згода на обмін", з допомогою якої засуджений колаборант зможе дати згоду на обмін на громадян України з російської неволі. В першу чергу проєкт орієнтований на повернення цивільних заручників.

