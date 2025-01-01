Військовий із Волині виправдовував російську агресію

визнанні правомірним, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікації її учасників.



Згідно з вироком Володимирського міського суду, солдата визнали винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 436-2 КК України та призначили йому узгоджене сторонами покарання у виді 4 років позбавлення волі, але звільнили від покарання з іспитовим строком на 2 роки, повідомляє



Як стало відомо з матеріалів справи, солдат влітку 2024 року у "Facebook" створив допис, в якому перекладав провину за війну на українців, зокрема на студентів та учасників Євромайдану, формував думку, що вторгнення стала наслідком "Майдану", а не цілеспрямованої зовнішньої агресії, який починався словами: "Ось вам вся і правда з чого почалася війна.



У січні 2025 засуджений опублікував допис з текстовим наповненням, що створює образ України як націоналістичної держави, боротьба з якою під гаслом "денацифікації" слугувала формальним приводом збройної агресії РФ. Допис починається словами: "Хочу вам нагадати літо 2023 року, коли кон..ні НАЦІОНАЛІСТИ УКРАЇНИ, ПРАВИЙ СЕКТОР, І БАГАТО ВИХОДІВЦІВ НАЦИЗМУ …"



У соцмережах засудженого ще було кілька дописів такого плану, на основі яких суд виніс вирок.



Довідково:



Санкція ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.



