У центральному парку Луцька буде новий спортмайданчик

Неподалік від колишнього кафе «Бригантина» та центральної алеї парку незабаром облаштують відкритий спортивний майданчик із тренажерами та воркаут-комплексом.

Ним зможе скористатися кожен охочий. Майданчик також буде доступний для людей з інвалідністю – дистанція між тренажерами даватиме змогу проїхати на кріслі колісному, розповів у коментарі misto.media директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міськради Володимир Захожий.

На території встановлять воркаут-комплекс, драбини, турніки тощо. Зі слів Володимира Захожого, підбирати обладнання допомагали професійні тренери.

Вартість робіт – понад 3 млн грн. На тендер подало документи одне підприємство – ТзОВ «Міжнародна торгова компанія „Інтера“». Наразі тендерний комітет перевіряє документацію. Якщо договір з підрядником укладуть, то облаштовувати майданчик планують на початку жовтня.

Бруківку, яка зараз є на території, демонтують і замінять на поліуретанове покриття, яке стійке до різних погодних умов, і облаштують тренажери. Також встановлять ліхтарі і смітник.

Сьогодні, 08:20
