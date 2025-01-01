У центральному парку Луцька буде новий спортмайданчик





Ним зможе скористатися кожен охочий. Майданчик також буде доступний для людей з інвалідністю – дистанція між тренажерами даватиме змогу проїхати на кріслі колісному, розповів у коментарі Володимир Захожий.



На території встановлять воркаут-комплекс, драбини, турніки тощо. Зі слів Володимира Захожого, підбирати обладнання допомагали професійні тренери.



Вартість робіт – понад 3 млн грн. На тендер подало документи одне підприємство – ТзОВ «Міжнародна торгова компанія „Інтера“». Наразі тендерний комітет перевіряє документацію. Якщо договір з підрядником укладуть, то облаштовувати майданчик планують на початку жовтня.



Бруківку, яка зараз є на території, демонтують і замінять на поліуретанове покриття, яке стійке до різних погодних умов, і облаштують тренажери. Також встановлять ліхтарі і смітник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Неподалік від колишнього кафе «Бригантина» та центральної алеї парку незабаром облаштують відкритий спортивний майданчик із тренажерами та воркаут-комплексом.Ним зможе скористатися кожен охочий. Майданчик також буде доступний для людей з інвалідністю – дистанція між тренажерами даватиме змогу проїхати на кріслі колісному, розповів у коментарі misto.media директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міськрадиНа території встановлять воркаут-комплекс, драбини, турніки тощо. Зі слів Володимира Захожого, підбирати обладнання допомагали професійні тренери.Вартість робіт – понад 3 млн грн. На тендер подало документи одне підприємство – ТзОВ «Міжнародна торгова компанія „Інтера“». Наразі тендерний комітет перевіряє документацію. Якщо договір з підрядником укладуть, то облаштовувати майданчик планують на початку жовтня.Бруківку, яка зараз є на території, демонтують і замінять на поліуретанове покриття, яке стійке до різних погодних умов, і облаштують тренажери. Також встановлять ліхтарі і смітник.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію