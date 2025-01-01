У центральному парку Луцька буде новий спортмайданчик
Сьогодні, 08:20
Неподалік від колишнього кафе «Бригантина» та центральної алеї парку незабаром облаштують відкритий спортивний майданчик із тренажерами та воркаут-комплексом.
Ним зможе скористатися кожен охочий. Майданчик також буде доступний для людей з інвалідністю – дистанція між тренажерами даватиме змогу проїхати на кріслі колісному, розповів у коментарі misto.media директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міськради Володимир Захожий.
На території встановлять воркаут-комплекс, драбини, турніки тощо. Зі слів Володимира Захожого, підбирати обладнання допомагали професійні тренери.
Вартість робіт – понад 3 млн грн. На тендер подало документи одне підприємство – ТзОВ «Міжнародна торгова компанія „Інтера“». Наразі тендерний комітет перевіряє документацію. Якщо договір з підрядником укладуть, то облаштовувати майданчик планують на початку жовтня.
Бруківку, яка зараз є на території, демонтують і замінять на поліуретанове покриття, яке стійке до різних погодних умов, і облаштують тренажери. Також встановлять ліхтарі і смітник.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Ним зможе скористатися кожен охочий. Майданчик також буде доступний для людей з інвалідністю – дистанція між тренажерами даватиме змогу проїхати на кріслі колісному, розповів у коментарі misto.media директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міськради Володимир Захожий.
На території встановлять воркаут-комплекс, драбини, турніки тощо. Зі слів Володимира Захожого, підбирати обладнання допомагали професійні тренери.
Вартість робіт – понад 3 млн грн. На тендер подало документи одне підприємство – ТзОВ «Міжнародна торгова компанія „Інтера“». Наразі тендерний комітет перевіряє документацію. Якщо договір з підрядником укладуть, то облаштовувати майданчик планують на початку жовтня.
Бруківку, яка зараз є на території, демонтують і замінять на поліуретанове покриття, яке стійке до різних погодних умов, і облаштують тренажери. Також встановлять ліхтарі і смітник.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У центральному парку Луцька буде новий спортмайданчик
Сьогодні, 08:20
Сидерати від бур’янів, хвороб, для покращення ґрунту: що потрібно посіяти на городі просто зараз
Сьогодні, 05:17
Чи очікувати магнітні бурі 23 вересня: прогноз
Сьогодні, 01:30