У Данії через дрони закривали аеропорт Копенгагена





Про це пише



Жоден літак не міг ані приземлятися, ані злетіти з аеропорту «Каструп», що поблизу Копенгагена. За словами начальника поліції, це пов’язано з неідентифікованими безпілотниками, що літають у районі летовища. Поліція заявила про 2-3 «великих дрони».



За даними шведської газети Sydsvenskeren, кілька рейсів перенаправили до аеропорту Мальме. Це шведське місто розташоване на схід від данської столиці.



Тим часом в Осло затримали двох іноземців, які запустили дрон над фортецю Акерсгус, де розміщується штаб-квартира Збройних сил Норвегії та міністерство оборони країни, передає NRK.



Нагадаємо, днями зазнав масштабної кібератаки постачальник послуг автоматичних систем реєстрації та посадки в аеропортах Європи. Це вплинуло на роботу летовищ у Лондоні, Брюсселі та Берліні.

