Прокуратура «простимулювала» лісівників визначити межі заказника на Волині

Після втручання прокуратури ДП «Ліси України» встановило межі та охоронну зону заказника загальнодержавного значення «Рись» на Волині.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.На виконання рішення Волинського окружного адміністративного суду, яким задоволено позов Камінь-Каширської окружної прокуратури, ДП «Ліси України» розробило та затвердило документацію із землеустрою для встановлення меж пралісової пам’ятки природи – зоологічного заказника загальнодержавного значення «Рись».Прокурори з’ясували, що об’єкт природно-заповідного фонду площею 320 га утворений задля збереження тваринного світу та оселення червонокнижних тварин – рисей.Заказник знаходиться на території Борового лісництва філії «Городоцьке лісове господарство» ДП «Ліси України».Понад 30 років лісівники не вживали заходів задля встановлення меж пам’ятки, закріплення їх на місцевості, а також встановлення навколо заказника охоронної зони.Відсутність встановлених меж об’єкту природно-заповідного фонду унеможливлювало збереження його природного різноманіття, охорони довкілля, підтримання екологічного балансу.Окрім того, існували ризики використання території заказника не за цільовим призначенням.Прокурори втрутилися в ситуацію – і лише після цього ДП «Ліси України» виготовило усю необхідну документацію, встановило межі та охоронну зону навколо пам’ятки.