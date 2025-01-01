Густонаселений район Луцька – без гарячої води: причина
Сьогодні, 10:03
Через ліквідацію аварії на водогоні комунальники призупинили постачання гарячої води у 33-му мікрорайоні Луцька.
Про це у фейсбуці інформує ДКП «Луцьктепло».
Для ліквідації витоку, що виник в тепловій камері на проспекті Соборності, подачу теплоносія було призупинено для трьох центральних теплових пунктів 33-го кварталу.
Відтак, подачу гарячої води було тимчасово припинено для споживачів 27 житлових будинків, дитсадків №3 та 11, гімназії №21, під'єднаних до ЦТП на проспекті Соборності, 3-Д, 16-А, а також вул. Захисників України, 43-Б.
Виконання робіт з ліквідації витоку та відновлення послуги споживачам - впродовж дня.
