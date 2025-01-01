Мешканцям 33-го мікрорайону Луцька відключили гарячу воду

Постачання гарячої води для 33-го мікрорайону Луцька припиняється через роботи на тепловій мережі.Про це у фейсбуці повідомляє ДКП «Луцьктепло».У зв'язку з початком робіт із ліквідації витоку на тепловій мережі діаметром 530 мм на вул. Назарія Яремчука, припиняється подача теплоносія для приготування гарячої води для центральних теплових пунктів на просп. Молоді, 4-Г, 5-В, 10-К, 13-Г, просп. Соборності, 16-А, 19-В, 20-Д, а також вул. Захисників України, 43-Б. Послугу з постачання гарячої води буде призупинено для всіх споживачів цих ЦТП.В межах аварійно-відновлювальних робіт належить замінити 12 м магістральних трубопроводів під проїжджою частиною.Завершення робіт та відновлення подачі гарячої води усім споживачам - до кінця дня 18 вересня.