Мешканцям 33-го мікрорайону Луцька відключили гарячу воду

Мешканцям 33-го мікрорайону Луцька відключили гарячу воду
Постачання гарячої води для 33-го мікрорайону Луцька припиняється через роботи на тепловій мережі.

Про це у фейсбуці повідомляє ДКП «Луцьктепло».

У зв'язку з початком робіт із ліквідації витоку на тепловій мережі діаметром 530 мм на вул. Назарія Яремчука, припиняється подача теплоносія для приготування гарячої води для центральних теплових пунктів на просп. Молоді, 4-Г, 5-В, 10-К, 13-Г, просп. Соборності, 16-А, 19-В, 20-Д, а також вул. Захисників України, 43-Б. Послугу з постачання гарячої води буде призупинено для всіх споживачів цих ЦТП.

В межах аварійно-відновлювальних робіт належить замінити 12 м магістральних трубопроводів під проїжджою частиною.

Завершення робіт та відновлення подачі гарячої води усім споживачам - до кінця дня 18 вересня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: гаряча вода, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі міста на Волині вандали понівечили пам’ятку історії
Сьогодні, 12:35
Коригували удари по Києву: СБУ затримала двох зрадників
Сьогодні, 12:10
Мешканцям 33-го мікрорайону Луцька відключили гарячу воду
Сьогодні, 11:46
Путін з'явився у військовій формі на завершення російсько-білоруських навчань, - ISW
Сьогодні, 11:28
На Волині правоохоронець організував вирубку лісу на кордоні
Сьогодні, 11:11
Медіа
відео
1/8