На Волині правоохоронець організував вирубку лісу на кордоні

За матеріалами ДБР на Волині судитимуть правоохоронця та його спільників зав прикордонній зоні.Про це у фейсбуці повідомляє Теруправління ДБР у Львові.Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо начальника відділення одного з правоохоронних органів Волині. Він організував злочинну групу, яка вирубувала цінну деревину в прикордонній зоні.Обвинувальний акт скеровано до суду.До протиправного бізнесу правоохоронець залучив місцевого лісничого та двох підприємців, які володіли лісопильними рамами. Дерева — дуб, вільху, березу та сосну зрізали під прикриттям організатора, вивозили на пилорами, надалі реалізовували. За кожен кубометр правоохоронець платив учасникам схеми по 2 тисячі гривень.Збитки довкіллю від їхньої діяльності склали майже 400 тисяч гривень.15 березня 2025 року працівники ДБР спільно з ДСР Нацполіції та відділом внутрішньої безпеки Держприкордонслужби затримали організатора-правоохоронця під час отримання 36 тис. грн за вивезення 5 кубометрів сосни.Організатора та трьох членів ОЗГ судитимуть за незаконну вирубку лісу (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 ККУ), лісничого додатково ще за розтрату чужого майна (ч. 4 ст. 191 ККУ).Їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.Водночас під час досудового розслідування обвинувачені вже відшкодували державі 350 тисяч гривень.Процесуальне керівництво здійснювала Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.