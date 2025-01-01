У Луцьку мати полишила дітей в неналежних умовах: люди викликали поліцію

До поліції надійшло повідомлення від небайдужої громадянки про те, що з відчиненого вікна будинку на п’ятому поверсі в Луцьку виглядають діти. Жінка занепокоїлась, аби з малечею було все гаразд.Про це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волині.Патрульні негайно вирушили на місце події, адже йшлося про можливу загрозу життю та здоров’ю дітей.У квартирі, двері до якої відчинив власник, інспектори виявили двох малолітніх дітей без нагляду батьків чи інших законних опікунів. Малеча перебувала у закритій кімнаті з неналежними умовами та відчиненими вікнами.Згодом, після дзвінків поліцейських, додому прибула матір, яка пояснила, що залишила дітей самих, бо пішла у власних справах і мала намір невдовзі повернутися.З огляду на виявлені обставини, інспектори склали протокол за ч. 1 ст. 184 (Неналежне виконання батьківських обов'язків) КУпАП.Поліцейські повідомили про подію працівників служби у справах дітей, які надалі зʼясовуватимуть всі обставини події.