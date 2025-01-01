У Луцьку мати полишила дітей в неналежних умовах: люди викликали поліцію
Сьогодні, 10:41
До поліції надійшло повідомлення від небайдужої громадянки про те, що з відчиненого вікна будинку на п’ятому поверсі в Луцьку виглядають діти. Жінка занепокоїлась, аби з малечею було все гаразд.
Про це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волині.
Патрульні негайно вирушили на місце події, адже йшлося про можливу загрозу життю та здоров’ю дітей.
У квартирі, двері до якої відчинив власник, інспектори виявили двох малолітніх дітей без нагляду батьків чи інших законних опікунів. Малеча перебувала у закритій кімнаті з неналежними умовами та відчиненими вікнами.
Згодом, після дзвінків поліцейських, додому прибула матір, яка пояснила, що залишила дітей самих, бо пішла у власних справах і мала намір невдовзі повернутися.
З огляду на виявлені обставини, інспектори склали протокол за ч. 1 ст. 184 (Неналежне виконання батьківських обов'язків) КУпАП.
Поліцейські повідомили про подію працівників служби у справах дітей, які надалі зʼясовуватимуть всі обставини події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волині.
Патрульні негайно вирушили на місце події, адже йшлося про можливу загрозу життю та здоров’ю дітей.
У квартирі, двері до якої відчинив власник, інспектори виявили двох малолітніх дітей без нагляду батьків чи інших законних опікунів. Малеча перебувала у закритій кімнаті з неналежними умовами та відчиненими вікнами.
Згодом, після дзвінків поліцейських, додому прибула матір, яка пояснила, що залишила дітей самих, бо пішла у власних справах і мала намір невдовзі повернутися.
З огляду на виявлені обставини, інспектори склали протокол за ч. 1 ст. 184 (Неналежне виконання батьківських обов'язків) КУпАП.
Поліцейські повідомили про подію працівників служби у справах дітей, які надалі зʼясовуватимуть всі обставини події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині правоохоронець організував вирубку лісу на кордоні
Сьогодні, 11:11
Зеленський припускає, що Польща не зможе врятувати людей, якщо буде масована атака від рф
Сьогодні, 10:56
У Луцьку мати полишила дітей в неналежних умовах: люди викликали поліцію
Сьогодні, 10:41
Перестало битися серце депутата сільради на Волині
Сьогодні, 10:06