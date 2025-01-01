Перестало битися серце депутата сільради на Волині
Сьогодні, 10:06
Сьогодні вночі, 17 вересня, перестало битися серце депутата Смідинської сільської ради ОСТАПУКА МИКОЛИ ЯКОВИЧА, жителя села Лісняки.
Про це повідомили у Смідинській громаді.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. У нашій памʼяті Микола Якович назавжди залишиться доброю, щирою та завжди усміхненою людиною. Вічна памʼять!" - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Смідинській громаді.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. У нашій памʼяті Микола Якович назавжди залишиться доброю, щирою та завжди усміхненою людиною. Вічна памʼять!" - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Перестало битися серце депутата сільради на Волині
Сьогодні, 10:06
Росія планує 2 великі наступальні кампанії
Сьогодні, 09:41
На Дніпропетровщині загинув військовий із Волині
Сьогодні, 09:32