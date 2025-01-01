Перестало битися серце депутата сільради на Волині

ОСТАПУКА МИКОЛИ ЯКОВИЧА, жителя села Лісняки.



Про це



"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. У нашій памʼяті Микола Якович назавжди залишиться доброю, щирою та завжди усміхненою людиною. Вічна памʼять!" - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого. Вічна пам'ять!

