Перестало битися серце депутата сільради на Волині
Сьогодні вночі, 17 вересня, перестало битися серце депутата Смідинської сільської ради ОСТАПУКА МИКОЛИ ЯКОВИЧА, жителя села Лісняки.

Про це повідомили у Смідинській громаді.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. У нашій памʼяті Микола Якович назавжди залишиться доброю, щирою та завжди усміхненою людиною. Вічна памʼять!" - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого. Вічна пам'ять!

