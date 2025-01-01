Під час обстрілу на Донеччині загинув Герой Микола Пахачук із Волині
Сьогодні, 10:25
Невблаганна війна знову чорною звісткою прийшла у Камінь-Каширську громаду на Волині.
Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.
У громаді зі скорботою сповістили, що обірвалося завчасно життя ще одного Героя-краянина. Боронячи українську землю від окупантів, загинув земляк із села Осівці – Пахачук Микола Іванович, 1974 року народження.
Життя бійця обірвалося 15 вересня 2025 року в результаті ворожого обстрілу в Донецькій області. Тяжко прийняти втрату ще одного Героя, який мужньо боровся за нашу державу.
«Вічна і світла пам'ять Захиснику. Слова вдячності, скорботи висловлюємо рідним загиблого солдата. Ваш біль ніколи вже не розрадити та нічим не залікувати. Нехай пам'ять про хороброго воїна живе вічно у серцях українців. Спочивай у мирі і спокої, наш оборонцю, якого не судилося дочекатися!» - зазначили у міськраді.
Деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим воїном повідомлять додатково.
