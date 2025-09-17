Росія планує 2 великі наступальні кампанії

Росія планує 2 великі наступальні кампанії
Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News, оприлюдненому на YouTube-каналі Офісу глави держави, розповів про плани та можливості ворога на фронті.

Про це пише LB.ua.

За його словами, росіяни планують "дві важкі наступальні кампанії", а три попередніх "вже провалилися, що стало дуже важливим сигналом".

Зеленський назвав "брехнею та маніпуляціями" розповіді Кремля про те, що їм вдасться захопити український Схід та окупувати місто Суми. Цей меседж Президент доносив до європейських партнерів та у Білому домі.

Ворог, як стверджує глава держави, відчуває напруження через велику кількість жертв та втраченої техніки. Українська армія в цей момент потребує ще більше озброєння та фінансової підтримки, яка піде на військову промисловість. За умови належної допомоги Україна "витримає ще дві наступальні кампанії РФ".

Зеленський вважає, що лише санкції здатні перебити бажання росіян атакувати інші держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Перестало битися серце депутата сільради на Волині
Сьогодні, 10:06
Росія планує 2 великі наступальні кампанії
Сьогодні, 09:41
На Дніпропетровщині загинув військовий із Волині
Сьогодні, 09:32
Росіяни вкотре атакували залізницю: затримуються понад 40 поїздів
Сьогодні, 09:17
Strong Spirit’s Games: четверо ветеранів з Луцька візьмуть участь в міжнародних спортивних змаганнях в Іспанії
Сьогодні, 08:20
Медіа
відео
1/8