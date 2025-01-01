Росіяни вкотре атакували залізницю: затримуються понад 40 поїздів





Про це повідомили в «Укрзалізниці», пише



Там розповіли, що росіяни здійснили комплексну атаку по підстанціях. Через це затримуються пасажирські поїзди одеського та дніпровського напрямків. Частина рейсів прямують зміненими маршрутами, а інші поїзди диспетчери зупиняли на безпечній відстані від зони ураження.



Також через обстріл тимчасово не курсуватимуть поїзди такими сполученнями:



Знамʼянка — Шевченко — Черкаси;



Знамʼянка — Миронівка;



Знамʼянка — Помічна.



Поїзд Колосівка — Знамʼянка скорочено до станції Кропивницький, а поїзд Помічна — Знамʼянка прямуватиме лише до станції Сахарна.



Водночас у ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідовують наслідки нічної атаки на Кіровоградську область. Там розповіли, що ворог атакував об’єкти інфраструктури, а внаслідок влучань російських дронів сталася пожежа на трьох локаціях.



Глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович заявив, що через російський обстріл від електропостачання частково відключено обласний центр та 44 населених пункти на території Олександрівської сільської територіальної громади.



Також зафіксовано пошкодження кількох приватних домівок в Олександрівці.



Окрім цього, російські війська вдарили по Черкащині. Як повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, через обстріл є наслідки для критичної інфраструктури.



