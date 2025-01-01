Як святкувати осіннє рівнодення 2025 року: коли воно відбудеться, що означає ця дата





А що таке рівнодення? Це той унікальний астрономічний момент, коли день і ніч тривають однаково. Щороку відбувається два рівнодення: навесні, між 19 і 21 березня, коли північна півкуля прощається з зимою і вітає весну, та восени, між 21 і 24 вересня, коли літо поступається місцем осені, передає



Цікаво, що торік осіннє рівнодення також припало на 22 вересня, тоді як у 2023 і 2022 роках ця подія відбулася 23 вересня. Чому дата й точний час рівнодення щороку змінюються? Відповідь криється в особливостях нашого григоріанського календаря. Офіційний рік триває 365 днів, проте Земля здійснює оберт навколо Сонця за 365 днів, 5 годин і 48 хвилин. Щоб компенсувати цю невелику «надлишкову» частину дня, кожні чотири роки ми додаємо один додатковий день — високосний. Саме через цю різницю дати та час рівнодення постійно зміщуються.



Осіннє рівнодення: традиції в Україні



Осіннє рівнодення завжди мало особливе значення для українців. Цей день, коли день і ніч тривають однаково, символізував перехід від літа до осені, початок збору врожаю та підготовку до холодного сезону.



Традиції минулого



У давніх слов’ян осіннє рівнодення було важливою астрономічною та релігійною подією. Вважалося, що в цей день світ вступає у своєрідну рівновагу: сила світла і темряви однакова, а це час для очищення, підбиття підсумків та молитви за добрий врожай.



Українці приносили жертви, залишали на полях символічні дари для духів землі та врожаю. Особливе значення мали зібрані колоски пшениці, жита та інших злаків, які вважалися носіями сили та достатку.



На вечір рівнодення запалювали священний вогонь, водили хороводи, співали обрядові пісні. Вірили, що це захищає родину та господарство від хвороб і злих сил.



Молоді дівчата використовували цей час для ворожінь, аби дізнатися про своє кохання чи долю на наступний рік.



Осіннє рівнодення було не лише астрономічним святом, а й часом єднання з природою та родиною, коли підбивали підсумки року, раділи зібраному врожаю і готувалися до зимових буднів.



Сучасні святкування



Сьогодні осіннє рівнодення в Україні переважно не святкують як офіційне свято, проте деякі традиції збереглися та отримали нове життя в рамках культурних і духовних практик.



У містах і селах проводять обряди та фестивалі природи, організовують майстер-класи з народних ремесел та екологічні акції.



Популярними стали сучасні «святкування світла», де люди запалюють свічки або факели, символізуючи баланс між світлом і темрявою.



Любителі астрономії та езотерики організовують лекції, вебінари та медитації, присвячені енергетиці рівнодення, його впливу на психоемоційний стан та планування життя.



Хоч сучасні святкування не завжди відображають давні обряди у повному обсязі, вони допомагають українцям відчути зв’язок із природою, відновити внутрішню рівновагу і поміркувати про зміни у власному житті.

