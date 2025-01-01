Курс валют на 17 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 17 вересня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 6 копійок і становить 41,17 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,17 (-6 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,65 (+16 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,45 (+5 коп.)
