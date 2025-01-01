17 вересня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні - день народження у журналіста та бренд-менеджера Ukrainian Spirit(на фото).Цього дня день народження у активіста ГО "Автомайдан України"Іменини 17 вересня святкують Іван, Ілля, Олександра, Павло, Софія, Віра, Ірина, Любов, Надія.Вірні Православної церкви України у цей день шанують пам'ять Мучениць Віри, Надії та Любові та матері їх Софії.Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.Цього дня також народився дослідник Волині Іван Онуфрійчук (1911-1999).17 вересня 1960 року офіційно відкрили Торчинський краєзнавчий музей.Сьогодні, 17 вересня, в Україні відзначають День рятівника, а у світі – Всесвітній день безпеки пацієнтів.