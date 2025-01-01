Ці дерева не можна обрізати восени — залишитесь без урожаю: в цей час вони закладають бруньки

Осінь для садівника — час підготовки фруктових дерев до зими. Багато хто береться за секатор і обрізає дерева, щоб полегшити їм зимування. Та не всі культури терплять таке втручання. Є плодові дерева, які саме восени закладають квіткові бруньки, і будь-яке пошкодження гілок у цей період означає втрату майбутнього врожаю.Абрикос. У вересні-жовтні абрикос формує більшість квіткових бруньок. Якщо видалити гілки в цей час, ви буквально зріжете потенційні плоди, тож наступного року фруктів не буде.Черешня та вишня. Ці культури особливо чутливі до обрізання восени. Втрата пагонів призводить до зменшення кількості плодових бруньок, а також підвищує ризик підмерзання деревини.Слива. Слива закладає урожай на однорічних приростах, тому будь-яке обрізання восени нівелює врожайність наступного сезону.Персик. Він формує бруньки пізніше за інші кісточкові, тому обрізання в осінній період забирає у дерева можливість рясно плодоносити.Закладення врожаю: восени більшість кісточкових дерев формує бруньки.Захист від морозу: свіжі зрізи погано загоюються й стають сприятливим середовищем для інфекцій та морозобоїн.Збереження сил дерева: після обрізання восени воно витрачає енергію на загоєння, а не на підготовку до зимівлі.Найбезпечніше формувати крону й видаляти зайві гілки навесні, коли рух соку ще не почався, але дерево вже прокидається після зими. У цей період воно краще відновлюється та не втрачає майбутній урожай.