Чи очікувати магнітні бурі 17 вересня: прогноз
У середу, 17 вересня, суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це повідомив погодний сервіс Meteoprog.

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.

За даними meteoagent, 17 вересня К-індекс магнітної бурі буде 4 жовтий рівень). Вони вважаються незначними та часто залишаються непоміченими.

