Strong Spirit’s Games: четверо ветеранів з Луцька візьмуть участь в міжнародних спортивних змаганнях в Іспанії
Четверо ветеранів з Луцька візьмуть участь в міжнародних спортивних змаганнях Strong Spirit’s Games, що з 25 по 29 вересня відбудуться в іспанській столиці Мадрид.

Про це 16 вересня повідомили у департаменті з питань ветеранської політики Луцької міської ради.

Луцьк на міжнародних змаганнях у складі національної збірної команди України представлятимуть спортсмени:

Володимир Паламар;
Ігор Павляк;
Антон Борисов;
Андрій Поліщук.

Загалом Україну на змаганнях в Іспанії представить національна збірна, до складу якої увійшли 62 ветерани та ветеранки, військовослужбовці, що брали участь у бойових діях, а також ті, хто отримав поранення чи інвалідність під час служби.

Такі змагання допомагають ветеранам і військовослужбовцям, які зазнали поранень, через спорт повертатися до активного життя та знаходити нові шляхи для розвитку й відновлення, додали у Департаменті з питань ветеранської політики Луцької міськради.

Довідково: Strong Spirit’s Games — міжнародні комплексні змагання з адаптивних видів спорту для ветеранів бойових дій з ураженнями та без них. Уперше на міжнародних комплексних змаганнях українська збірна виступила у жовтні 2024 року в Мадриді завдяки ініціативі Федерації стронгмену України та за сприяння фестивалю спорту Arnold Classic Europe. Тоді наша команда здобула рекордні 188 медалей: 84 золоті, 58 срібних та 46 бронзових.

