На Дніпропетровщині загинув військовий із Волині
Сьогодні, 09:32
Неподалік села Новопавлівка на Дніпропетровщині поліг військовослужбовець Іван Гридковець із Волині.
Про це у фейсбуці повідомила Дубівська громада.
29 серпня 2025 року, під час виконання обов’язків військової служби, завдань пов’язаних із захистом Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України в районі населеного пункту Новопавлівка Синельниківського району Дніпропетровської області, загинув житель села Бахів, стрілець 3-го відділення охорони взводу охорони військової частини А2960, солдат - Іван Васильович Гридковець.
«В цій щирій посмішці, де посміхаються навіть очі, жодного натяку про смерть… в цьому, такому ще молодому, але водночас мужньому і хороброму погляді стільки щасливих мрій і планів… але війна безжальна, вона нищить життя, руйнує людські долі, нівечить наші душі, шматує зболені серця…» - йдеться у повідомленні.
У зв'язку із сумною подією, у Дубівській громаді оголошується триденна жалоба.
Деталі щодо похованя та прощання із Героєм повідомлять згодом.
«Щирі співчуття батькам та усій рідним! Вічна пам'ять, честь і слава Герою!» - зазначили у громаді.
