Зеленський припускає, що Польща не зможе врятувати людей, якщо буде масована атака від рф
Сьогодні, 10:56
Президент України Володимир Зеленський припустив, що Польща не зможе врятувати людей, якщо в них буде масована повітряна атака.
Про це він сказав інтерв’ю Зеленського SkyNews, пише Українська правда.
"Наші Повітряні сили з підрозділами ППО, з мобільними групами, і винищувачі, і безпілотники-перехоплювачі – це мультисистема – усе це працювало проти 810 дронів. І того дня вони збили 700 і це велике число. Можна порівняти зараз із Польщею, наприклад.
Це не меседжі нашим польським друзям – вони не у війні, тому зрозуміло, що вони не готові до таких речей. Але навіть якщо порівняти: 810, і ми збили понад 700, а в них було, здається, 19 дронів, і вони збили чотири. У них не летіли ракети й не було балістики.
І, звичайно, вони не зможуть урятувати людей, якщо в них буде масована атака", - йдеться в повідомленні.
Зеленський додав, що Україна може навчати та тренувати військових з інших країн-партнерів, адже вони і дуже допомагали від самого початку війни.
Минулого тижня польський повітряний простір порушили майже два десятки російських безпілотників, що залетіли з України та Білорусі.
