На Волині виявили масштабну незаконну вирубку дерев на понад 18 мільйонів
Сьогодні, 14:02
У Любешові виявили масштабну незаконну вирубку на понад 18 мільйонів.
Про це повідомили 25 серпня у Державній екологічній інспекції в області.
Держекоінспекція Волині у період з 04.08 по 29.08.2025 проводить планову перевірку Любешівської селищної ради Камінь-Каширського району.
Під час обстеження території, Любешівської селищної ради, в межах смт.Любешів, на лісовкритих землях(колишні лісові масиви ДП «Любешівагроліс») інспекторами спільно з представниками селищної ради виявлено масові факти незаконної порубки дерев: сосни, берези, акації - загалом встановлено факт незаконної вирубки 2550 дерев.
Розрахований спеціалістами ДЕІ розмір шкоди, завданої довкіллю, становить 18 882 329 грн.
Такі дії є грубим порушенням природоохоронного законодавства України та завдають непоправної шкоди навколишньому середовищу.
Всі матеріали, щодо виявлених незаконних порубок дерев, передані для подальшого реагування та притягнення винних осіб до відповідальності в ГУНП у Волинській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили 25 серпня у Державній екологічній інспекції в області.
Держекоінспекція Волині у період з 04.08 по 29.08.2025 проводить планову перевірку Любешівської селищної ради Камінь-Каширського району.
Під час обстеження території, Любешівської селищної ради, в межах смт.Любешів, на лісовкритих землях(колишні лісові масиви ДП «Любешівагроліс») інспекторами спільно з представниками селищної ради виявлено масові факти незаконної порубки дерев: сосни, берези, акації - загалом встановлено факт незаконної вирубки 2550 дерев.
Розрахований спеціалістами ДЕІ розмір шкоди, завданої довкіллю, становить 18 882 329 грн.
Такі дії є грубим порушенням природоохоронного законодавства України та завдають непоправної шкоди навколишньому середовищу.
Всі матеріали, щодо виявлених незаконних порубок дерев, передані для подальшого реагування та притягнення винних осіб до відповідальності в ГУНП у Волинській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині виявили масштабну незаконну вирубку дерев на понад 18 мільйонів
Сьогодні, 14:02
Чоловікам віком до 25 років можуть дозволити виїзд за кордон: у Раді зареєстрували законопроєкт
Сьогодні, 13:33
У Луцьку у День незалежності народився козак на ймення Ато, якому подарували першу вишиванку
Сьогодні, 13:11
Нічний обстріл Сумщини: поранено шестеро цивільних
Сьогодні, 12:01