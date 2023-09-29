На Волині виявили масштабну незаконну вирубку дерев на понад 18 мільйонів

У Любешові виявили масштабну незаконну вирубку на понад 18 мільйонів.Про це повідомили 25 серпня у Державній екологічній інспекції в області.Держекоінспекція Волині у період з 04.08 по 29.08.2025 проводить планову перевірку Любешівської селищної ради Камінь-Каширського району.Під час обстеження території, Любешівської селищної ради, в межах смт.Любешів, на лісовкритих землях(колишні лісові масиви ДП «Любешівагроліс») інспекторами спільно з представниками селищної ради виявлено масові факти незаконної порубки дерев: сосни, берези, акації - загалом встановлено факт незаконної вирубки 2550 дерев.Розрахований спеціалістами ДЕІ розмір шкоди, завданої довкіллю, становить 18 882 329 грн.Такі дії є грубим порушенням природоохоронного законодавства України та завдають непоправної шкоди навколишньому середовищу.Всі матеріали, щодо виявлених незаконних порубок дерев, передані для подальшого реагування та притягнення винних осіб до відповідальності в ГУНП у Волинській області.