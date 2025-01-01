Чоловікам віком до 25 років можуть дозволити виїзд за кордон: у Раді зареєстрували законопроєкт

Чоловікам віком до 25 років можуть дозволити виїзд за кордон: у Раді зареєстрували законопроєкт
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який може дозволити чоловікам віком 18-24 роки виїжджати за кордон.

Про це стало відомо з сайту Верховної Ради, пише Громадське.

У пояснювальній записці до законопроєкту №13685 вказано, що його мета — усунути наявні обмеження права на виїзд з України для призовників та військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації у зв’язку з недосягненням ними віку призову.

Згідно із новим законопроєктом, обмеження збережуться для тих, кому цього або наступного року виповнюється 25 років.

Нагадаємо, раніше до Верховної Ради внесли законопроєкт, який містить положення про дозвіл чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон.

До цього президент Володимир Зеленський доручив уряду та військовому командуванню опрацювати можливість спрощення перетину державного кордону для молодих українців.

Зазначимо, що у зв’язку з дією воєнного стану та загальною мобілізацією в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. Однак для певних категорій діють винятки, зокрема для людей з інвалідністю, багатодітних батьків, волонтерів, водіїв-чоловіків, які допомагають перевозити гуманітарні вантажі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Вікна у Луцьку: чому варто обирати компанію «Wintera»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині виявили масштабну незаконну вирубку дерев на понад 18 мільйонів
Сьогодні, 14:02
Чоловікам віком до 25 років можуть дозволити виїзд за кордон: у Раді зареєстрували законопроєкт
Сьогодні, 13:33
У Луцьку у День незалежності народився козак на ймення Ато, якому подарували першу вишиванку
Сьогодні, 13:11
Понад 10 років волинянка виготовляє ляльки-мотанки для допомоги війську
Сьогодні, 12:49
Нічний обстріл Сумщини: поранено шестеро цивільних
Сьогодні, 12:01
Схожі новини
Венс назвав нові можливі терміни завершення війни в Україні Венс назвав нові можливі терміни завершення війни в Україні
24 серпня, 23:19
Трамп заявив, що «незадоволений» російською атакою на американський завод у Мукачеві Трамп заявив, що «незадоволений» російською атакою на американський завод у Мукачеві
23 серпня, 03:41
25 серпня у Луцьку прощатимуться з Героєм Анатолієм Гончаревичем 25 серпня у Луцьку прощатимуться з Героєм Анатолієм Гончаревичем
22 серпня, 16:32
В останню дорогу провели Героя з Волині Миколу Чернова В останню дорогу провели Героя з Волині Миколу Чернова
22 серпня, 14:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині виявили масштабну незаконну вирубку дерев на понад 18 мільйонів
Сьогодні, 14:02
 0
Чоловікам віком до 25 років можуть дозволити виїзд за кордон: у Раді зареєстрували законопроєкт
Сьогодні, 13:33
 0
У Луцьку у День незалежності народився козак на ймення Ато, якому подарували першу вишиванку
Сьогодні, 13:11
 0
Понад 10 років волинянка виготовляє ляльки-мотанки для допомоги війську
Сьогодні, 12:49
 0
Нічний обстріл Сумщини: поранено шестеро цивільних
Сьогодні, 12:01
 0
Медіа
відео
1/8