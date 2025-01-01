Чоловікам віком до 25 років можуть дозволити виїзд за кордон: у Раді зареєстрували законопроєкт





Про це стало відомо з сайту Верховної Ради, пише



У пояснювальній записці до законопроєкту №13685 вказано, що його мета — усунути наявні обмеження права на виїзд з України для призовників та військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації у зв’язку з недосягненням ними віку призову.



Згідно із новим законопроєктом, обмеження збережуться для тих, кому цього або наступного року виповнюється 25 років.



Нагадаємо, раніше до Верховної Ради внесли законопроєкт, який містить положення про дозвіл чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон.



До цього президент Володимир Зеленський доручив уряду та військовому командуванню опрацювати можливість спрощення перетину державного кордону для молодих українців.



Зазначимо, що у зв’язку з дією воєнного стану та загальною мобілізацією в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. Однак для певних категорій діють винятки, зокрема для людей з інвалідністю, багатодітних батьків, волонтерів, водіїв-чоловіків, які допомагають перевозити гуманітарні вантажі.

