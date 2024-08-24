У Луцьку у День незалежності народився козак на ймення Ато, якому подарували першу вишиванку

Ато.



Про це



"Подружжя родом з Узбекистану, нині вони проживають у Луцьку. Мама малюка, Махмудова Нозіма Ахмет Кизи, розповіла, що хлопчика назвали арабським іменем Ато. Його повне ім’я — Махмудов Ато Хафізулла Огли. Вага малюка при народженні — 3350 г, зріст — 54 см", - йдеться в повідомленні.



Хлопчику подарували його першу вишиванку, а також зробили фото на українському прапорі.



"Нозіма сказала, що це фото — вияв поваги їхньої сім’ї до України та українців", - розповіли у перинатальному центрі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В День Незалежності України в пологовому відділенні Волинського обласного перинатального центру народилося четверо дітей: троє дівчаток і хлопчик, якого батьки назвалиПро це повідомили на фейсбук-сторінці Волинського обласного медоб'єднання захисту материнства і дитинства."Подружжя родом з Узбекистану, нині вони проживають у Луцьку. Мама малюка,, розповіла, що хлопчика назвали арабським іменем Ато. Його повне ім’я —. Вага малюка при народженні — 3350 г, зріст — 54 см", - йдеться в повідомленні.Хлопчику подарували його першу вишиванку, а також зробили фото на українському прапорі."Нозіма сказала, що це фото — вияв поваги їхньої сім’ї до України та українців", - розповіли у перинатальному центрі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію