У Луцьку у День незалежності народився козак на ймення Ато, якому подарували першу вишиванку

В День Незалежності України в пологовому відділенні Волинського обласного перинатального центру народилося четверо дітей: троє дівчаток і хлопчик, якого батьки назвали Ато.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Волинського обласного медоб'єднання захисту материнства і дитинства.

"Подружжя родом з Узбекистану, нині вони проживають у Луцьку. Мама малюка, Махмудова Нозіма Ахмет Кизи, розповіла, що хлопчика назвали арабським іменем Ато. Його повне ім’я — Махмудов Ато Хафізулла Огли. Вага малюка при народженні — 3350 г, зріст — 54 см", - йдеться в повідомленні.

Хлопчику подарували його першу вишиванку, а також зробили фото на українському прапорі.
"Нозіма сказала, що це фото — вияв поваги їхньої сім’ї до України та українців", - розповіли у перинатальному центрі.

