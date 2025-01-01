Нічний обстріл Сумщини: поранено шестеро цивільних

російський обстріл одного із населених пунктів Сумської громади.



Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.



Є пошкодження та руйнування у житловому секторі. Рятувальники працювали одночасно на 4 локаціях – гасили масштабні пожежі (існувала загроза поширення вогню). Загорання ліквідовані.



Влучання зафіксовані й на території Роменської громади. Надзвичайники ліквідували пожежу в нежитловому приміщенні та обстежили території.





