Нічний обстріл Сумщини: поранено шестеро цивільних
Сьогодні, 12:01
Шестеро людей травмовані через нічний російський обстріл одного із населених пунктів Сумської громади.
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Є пошкодження та руйнування у житловому секторі. Рятувальники працювали одночасно на 4 локаціях – гасили масштабні пожежі (існувала загроза поширення вогню). Загорання ліквідовані.
Влучання зафіксовані й на території Роменської громади. Надзвичайники ліквідували пожежу в нежитловому приміщенні та обстежили території.
