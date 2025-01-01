Нічний обстріл Сумщини: поранено шестеро цивільних

Нічний обстріл Сумщини: поранено шестеро цивільних
Шестеро людей травмовані через нічний російський обстріл одного із населених пунктів Сумської громади.

Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.

Є пошкодження та руйнування у житловому секторі. Рятувальники працювали одночасно на 4 локаціях – гасили масштабні пожежі (існувала загроза поширення вогню). Загорання ліквідовані.

Влучання зафіксовані й на території Роменської громади. Надзвичайники ліквідували пожежу в нежитловому приміщенні та обстежили території.


