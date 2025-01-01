Вибух у Ковелі: підозрюваний перебував у СЗЧ
Сьогодні, 11:40
Поліцейські затримали ковельчанина за хуліганство. Йому вже оголосили про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Нагадаємо, біля багатоквартирного будинку у Ковелі чоловік кинув невідомий предмет, який спричинив вибух. Внаслідок цього механічні ушкодження отримали декілька автомобілів, на щастя, люди не травмувалися.
Як зʼясувалося, правопорушник, 34-річний місцевий мешканець, нині перебуває у розшуку, адже самовільно залишив військову частину.
Окрім цього, за місцем проживання чоловіка поліцейські провели невідкладний обшук та вилучили реактивний сигнальний патрон, димову гранату іноземного виробництва, пневматичний пістолет, тротилову шашку, електродетонатор і набої. Усе це вилучили та скерували на експертизи.
Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 296 (Хуліганство) та 263 (Незаконне зберігання зброї) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
