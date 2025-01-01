У Луцьку патрульні знайшли маму хлопчика, який загубився

У Луцьку патрульні знайшли маму хлопчика, який загубився
Сьогодні, 25 серпня, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про дитину без супроводу дорослих на Привокзальному майдані в Луцьку.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.

Перехожі побачили хлопчика, який стояв сам на зупинці, був наляканим та не міг назвати жодних даних про себе чи своїх батьків.

Інспектори оперативно прибули на місце та виявили заявника поруч із дитиною. Завдяки злагодженим діям екіпажів вдалося встановити матір хлопчика й доставити її до сина.

Дитину передали матері, з якою патрульні провели профілактичну бесіду, а також повідомили про подію працівників ювенальної превенції.

Згодом хлопчик зізнався, що просто вирішив самостійно прогулятися незнайомими вулицями міста. На щастя, все завершилося добре — дитина в безпеці та поруч із мамою.
У Луцьку патрульні знайшли маму хлопчика, який загубився

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: патрульні, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Вікна у Луцьку: чому варто обирати компанію «Wintera»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нічний обстріл Сумщини: поранено шестеро цивільних
Сьогодні, 12:01
Вибух у Ковелі: підозрюваний перебував у СЗЧ
Сьогодні, 11:40
У Луцьку патрульні знайшли маму хлопчика, який загубився
Сьогодні, 11:29
У Луцьку машина збила 81-річну бабусю
Сьогодні, 11:21
«На похороні я була вагітна»: вдова бійця з Волині поділилася спогадами про загиблого чоловіка
Сьогодні, 11:10
Схожі новини
У Луцьку патрульні повернули телефон власниці У Луцьку патрульні повернули телефон власниці
15 серпня, 15:09
Патрульні покарали жінку, яка в Луцьку сіла за кермо напідпитку Патрульні покарали жінку, яка в Луцьку сіла за кермо напідпитку
14 серпня, 09:17
У Луцьку патрульні допомогли 83-річній жінці, яка загубилася У Луцьку патрульні допомогли 83-річній жінці, яка загубилася
12 серпня, 17:07
На Волині водій наїхав на патрульного, зловмисника затримали На Волині водій наїхав на патрульного, зловмисника затримали
12 серпня, 12:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині виявили масштабну незаконну вирубку дерев на понад 18 мільйонів
Сьогодні, 14:02
 0
Чоловікам віком до 25 років можуть дозволити виїзд за кордон: у Раді зареєстрували законопроєкт
Сьогодні, 13:33
 0
У Луцьку у День незалежності народився козак на ймення Ато, якому подарували першу вишиванку
Сьогодні, 13:11
 0
Понад 10 років волинянка виготовляє ляльки-мотанки для допомоги війську
Сьогодні, 12:49
 0
Нічний обстріл Сумщини: поранено шестеро цивільних
Сьогодні, 12:01
 0
Медіа
відео
1/8