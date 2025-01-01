У Луцьку патрульні знайшли маму хлопчика, який загубився

Сьогодні, 25 серпня, на спецлінію 102 надійшло повідомлення прона Привокзальному майдані в Луцьку.Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.Перехожі побачили хлопчика, який стояв сам на зупинці, був наляканим та не міг назвати жодних даних про себе чи своїх батьків.Інспектори оперативно прибули на місце та виявили заявника поруч із дитиною. Завдяки злагодженим діям екіпажів вдалося встановити матір хлопчика й доставити її до сина.Дитину передали матері, з якою патрульні провели профілактичну бесіду, а також повідомили про подію працівників ювенальної превенції.Згодом хлопчик зізнався, що просто вирішив самостійно прогулятися незнайомими вулицями міста. На щастя, все завершилося добре — дитина в безпеці та поруч із мамою.