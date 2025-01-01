У Луцьку патрульні знайшли маму хлопчика, який загубився
Сьогодні, 11:29
Сьогодні, 25 серпня, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про дитину без супроводу дорослих на Привокзальному майдані в Луцьку.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
Перехожі побачили хлопчика, який стояв сам на зупинці, був наляканим та не міг назвати жодних даних про себе чи своїх батьків.
Інспектори оперативно прибули на місце та виявили заявника поруч із дитиною. Завдяки злагодженим діям екіпажів вдалося встановити матір хлопчика й доставити її до сина.
Дитину передали матері, з якою патрульні провели профілактичну бесіду, а також повідомили про подію працівників ювенальної превенції.
Згодом хлопчик зізнався, що просто вирішив самостійно прогулятися незнайомими вулицями міста. На щастя, все завершилося добре — дитина в безпеці та поруч із мамою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
Перехожі побачили хлопчика, який стояв сам на зупинці, був наляканим та не міг назвати жодних даних про себе чи своїх батьків.
Інспектори оперативно прибули на місце та виявили заявника поруч із дитиною. Завдяки злагодженим діям екіпажів вдалося встановити матір хлопчика й доставити її до сина.
Дитину передали матері, з якою патрульні провели профілактичну бесіду, а також повідомили про подію працівників ювенальної превенції.
Згодом хлопчик зізнався, що просто вирішив самостійно прогулятися незнайомими вулицями міста. На щастя, все завершилося добре — дитина в безпеці та поруч із мамою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Нічний обстріл Сумщини: поранено шестеро цивільних
Сьогодні, 12:01
Вибух у Ковелі: підозрюваний перебував у СЗЧ
Сьогодні, 11:40
У Луцьку патрульні знайшли маму хлопчика, який загубився
Сьогодні, 11:29
У Луцьку машина збила 81-річну бабусю
Сьогодні, 11:21
«На похороні я була вагітна»: вдова бійця з Волині поділилася спогадами про загиблого чоловіка
Сьогодні, 11:10