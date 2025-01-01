У Луцьку машина збила 81-річну бабусю
Сьогодні, 11:21
У Луцьку на Володимирській трапилася дорожньо-транспортна пригода – автівка збила 81-річну пішохідку.
Про це у телеграмі повідомляє Волиньпост.
Автопригода сталася ввечері 24 серпня. Водій автівки здійснив наїзд на пішохідку. Жінка отримала тілесні ушкодження.
На місці аварії працювали правоохоронці та медики.
Жінку з тяжкими травмами госпіталізували об обласної лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє Волиньпост.
Автопригода сталася ввечері 24 серпня. Водій автівки здійснив наїзд на пішохідку. Жінка отримала тілесні ушкодження.
На місці аварії працювали правоохоронці та медики.
Жінку з тяжкими травмами госпіталізували об обласної лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Вибух у Ковелі: підозрюваний перебував у СЗЧ
Сьогодні, 11:40
У Луцьку патрульні знайшли маму хлопчика, який загубився
Сьогодні, 11:29
У Луцьку машина збила 81-річну бабусю
Сьогодні, 11:21
«На похороні я була вагітна»: вдова бійця з Волині поділилася спогадами про загиблого чоловіка
Сьогодні, 11:10
Повернувся додому з полону колишній мер Херсона, який не пішов на співпрацю з окупантами, та двоє журналістів
Сьогодні, 10:49