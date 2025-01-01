У Луцьку машина збила 81-річну бабусю

У Луцьку на Володимирській трапилася дорожньо-транспортна пригода – автівка збила 81-річну пішохідку.

Про це у телеграмі повідомляє Волиньпост.

Автопригода сталася ввечері 24 серпня. Водій автівки здійснив наїзд на пішохідку. Жінка отримала тілесні ушкодження.

На місці аварії працювали правоохоронці та медики.

Жінку з тяжкими травмами госпіталізували об обласної лікарні.

