У Луцьку машина збила 81-річну бабусю





Автопригода сталася ввечері 24 серпня. Водій автівки здійснив наїзд на пішохідку. Жінка отримала тілесні ушкодження.



На місці аварії працювали правоохоронці та медики.



Жінку з тяжкими травмами госпіталізували об обласної лікарні.



