На Волині патрульні хутко розшукали зниклого 5-річного хлопчика

До патрульних поліцейських на Волині звернулася жінка, в якої зник 5-річний син. На щастя, правоохоронціПро це в телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.Вчора, 17 червня, близько 21:00 патрульні отримали повідомлення від матері про те, що зник її 5-річний син. Інспектори оперативно прибули за вказаною адресою та отримавши детальний опис малюка почали відпрацьовувати інформацію.Обстеживши прилеглу територію, поліцейські виявили хлопчика неподалік дому. Тож вони передали малечу матері та провели з нею профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.