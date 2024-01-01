На Волині патрульні хутко розшукали зниклого 5-річного хлопчика
Сьогодні, 17:37
До патрульних поліцейських на Волині звернулася жінка, в якої зник 5-річний син. На щастя, правоохоронці оперативно розшукали дитину.
Про це в телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
Вчора, 17 червня, близько 21:00 патрульні отримали повідомлення від матері про те, що зник її 5-річний син. Інспектори оперативно прибули за вказаною адресою та отримавши детальний опис малюка почали відпрацьовувати інформацію.
Обстеживши прилеглу територію, поліцейські виявили хлопчика неподалік дому. Тож вони передали малечу матері та провели з нею профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.
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Про це в телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
Вчора, 17 червня, близько 21:00 патрульні отримали повідомлення від матері про те, що зник її 5-річний син. Інспектори оперативно прибули за вказаною адресою та отримавши детальний опис малюка почали відпрацьовувати інформацію.
Обстеживши прилеглу територію, поліцейські виявили хлопчика неподалік дому. Тож вони передали малечу матері та провели з нею профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.
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