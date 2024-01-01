Російські військові обезголовили українського полоненого на Донеччині

Генеральний прокурорповідомив про нові жахливі свідчення злочинної політики рф: на Донеччині окупанти обезголовили українського захисника.Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.«Ми отримали інформацію, що керівники одного з підрозділів окупаційних військ рф у Волноваському районі Донеччини віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість— шляхом обезголовлення. Факт обезголовлення українського захисника зафіксовано на Донеччині», - повідомив генпрокурор.Під час проведення аеророзвідки на одній з бойових позицій в Донецькій області українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони України. На ньому знаходилася відрізана голова українського захисника.«Це жахливе варварство, якому не місце у 21-му сторіччі. І це черговий доказ, що воєнні злочини, які чинить агресор — не поодинокі інциденти, а спланована стратегія російського режиму. Ці злочинні накази були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ», - наголосив Андрій Костін.Генпрокурор запевнив, що ці злочини не залишаться безкарними та закликав «весь цивілізований світ до ізоляції та покарання країни-терориста».Наразі за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).У межах слідства вживаються всі необхідні заходи задля встановлення обставин події. Перевіряється причетність конкретних військовослужбовців рф до вчинення цього злочину.Досудове розслідування здійснює ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.Такі дії є грубим порушенням статей Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та Додаткового протоколу до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.