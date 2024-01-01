Російські військові обезголовили українського полоненого на Донеччині

Російські військові обезголовили українського полоненого на Донеччині
Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про нові жахливі свідчення злочинної політики рф: на Донеччині окупанти обезголовили українського захисника.

Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

«Ми отримали інформацію, що керівники одного з підрозділів окупаційних військ рф у Волноваському районі Донеччини віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю — шляхом обезголовлення. Факт обезголовлення українського захисника зафіксовано на Донеччині», - повідомив генпрокурор.

Під час проведення аеророзвідки на одній з бойових позицій в Донецькій області українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони України. На ньому знаходилася відрізана голова українського захисника.
Російські військові обезголовили українського полоненого на Донеччині

«Це жахливе варварство, якому не місце у 21-му сторіччі. І це черговий доказ, що воєнні злочини, які чинить агресор — не поодинокі інциденти, а спланована стратегія російського режиму. Ці злочинні накази були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ», - наголосив Андрій Костін.

Генпрокурор запевнив, що ці злочини не залишаться безкарними та закликав «весь цивілізований світ до ізоляції та покарання країни-терориста».

Наразі за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У межах слідства вживаються всі необхідні заходи задля встановлення обставин події. Перевіряється причетність конкретних військовослужбовців рф до вчинення цього злочину.

Досудове розслідування здійснює ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Такі дії є грубим порушенням статей Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та Додаткового протоколу до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

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Теги: загиблі, війна
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