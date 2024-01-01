На Волині попрощалися з 25-річним Героєм Владиславом Саковським

Владиславом Саковським.



Про це



"11 червня біля села Терни Краматорського району Донецької області свій останній бій прийняв Владислав Саковський. Молодий Воїн поліг смертю хоробрих, до останнього залишаючись вірним військовій присязі. Йому було лише 25.



Владислав народився у селі Вербка, здобув базову середню освіту у місцевій школі. Вибрав професію залізничника. Здобував професію у Львівському міжрегіональному вищому професійному училищі залізничного транспорту.



Ще у свої 18 молодий хлопець підписав контракт зі Збройними Силами і пішов захищати суверенітет та територіальну цілісність України. Згодом навчався в Національній академії сухопутних військ.



Незадовго до війни Владислав одружився та переїхав у Ковель. У них з дружиною народилась донечка Даяна, якою так тішився татусь.



16 січня цього року Владислав Саковський був мобілізований. Він став на захист України. Служив навідником.



Вдома його так чекали, чекали на кожне повідомлення, дзвінок, посмішку з екрана телефона.



Владислав міг би щасливо жити, продовжувати бути люблячим сином, чоловіком, татусем, гарним товаришем, успішним молодим чоловіком, якби не проклята війна… Війна, яка без запрошення увірвалася у наше з вами життя, війна, яка змінила долі мільйонів українців, війна, яка залишила ще одну сім’ю без найріднішої людини", - розповіли у громаді.



«Вдивіться в його фото. Молодий, усміхнений хлопець. З відкритим серцем і душею. Таким ми його і запам’ятаємо. Він був душею компанії. Умів спілкуватись з людьми. Непоправна втрата для всієї нашої громади. У цю гірку мить схиляю голову в глибокій скорботі та висловлюю слова співчуття родині – мамі Валентині Миколаївні, батькові Валентину Володимировичу, дружині Анні, маленькій донечці, брату, усім рідним та близьким, друзям та побратимам», - сказав міський голова Ігор Чайка під час громадянської панахиди.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі попрощалися з ГероємПро це повідомили у Ковельській громаді."11 червня біля села Терни Краматорського району Донецької області свій останній бій прийняв Владислав Саковський. Молодий Воїн поліг смертю хоробрих, до останнього залишаючись вірним військовій присязі. Йому було лише 25.Владислав народився у селі Вербка, здобув базову середню освіту у місцевій школі. Вибрав професію залізничника. Здобував професію у Львівському міжрегіональному вищому професійному училищі залізничного транспорту.Ще у свої 18 молодий хлопець підписав контракт зі Збройними Силами і пішов захищати суверенітет та територіальну цілісність України. Згодом навчався в Національній академії сухопутних військ.Незадовго до війни Владислав одружився та переїхав у Ковель. У них з дружиною народилась донечка, якою так тішився татусь.16 січня цього року Владислав Саковський був мобілізований. Він став на захист України. Служив навідником.Вдома його так чекали, чекали на кожне повідомлення, дзвінок, посмішку з екрана телефона.Владислав міг би щасливо жити, продовжувати бути люблячим сином, чоловіком, татусем, гарним товаришем, успішним молодим чоловіком, якби не проклята війна… Війна, яка без запрошення увірвалася у наше з вами життя, війна, яка змінила долі мільйонів українців, війна, яка залишила ще одну сім’ю без найріднішої людини", - розповіли у громаді.«Вдивіться в його фото. Молодий, усміхнений хлопець. З відкритим серцем і душею. Таким ми його і запам’ятаємо. Він був душею компанії. Умів спілкуватись з людьми. Непоправна втрата для всієї нашої громади. У цю гірку мить схиляю голову в глибокій скорботі та висловлюю слова співчуття родині – мамі, батькові, дружині, маленькій донечці, брату, усім рідним та близьким, друзям та побратимам», - сказав міський головапід час громадянської панахиди.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію