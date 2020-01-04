ДП «Волиньторф» боргує державі понад 2 мільйони: прокурори звернулися до суду
Сьогодні, 16:20
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури звернулися до Господарського суду Волинської області із позовом в інтересах Західного офісу Держаудитслужби та Головного управління Державної податкової служби в області, аби стягнути із державного підприємства «Волиньторф» понад 2 млн грн чистого прибутку за результатами здійснення фінансово-господарської діяльності.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Вимогами чинного законодавства встановлено обов’язок державних підприємств нараховувати частину чистого прибутку від здійснюваної діяльності та проводити вказані виплати до Державного бюджету України у законодавчо установлених розмірах.
Попри це, ДП «Волиньторф» боргує бюджету ці кошти й не сплачує їх добровільно.
Втрутившись у ситуацію, прокурори вимагають стягнення їх із підприємства.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Вимогами чинного законодавства встановлено обов’язок державних підприємств нараховувати частину чистого прибутку від здійснюваної діяльності та проводити вказані виплати до Державного бюджету України у законодавчо установлених розмірах.
Попри це, ДП «Волиньторф» боргує бюджету ці кошти й не сплачує їх добровільно.
Втрутившись у ситуацію, прокурори вимагають стягнення їх із підприємства.
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