ДП «Волиньторф» боргує державі понад 2 мільйони: прокурори звернулися до суду





Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.



Вимогами чинного законодавства встановлено обов’язок державних підприємств нараховувати частину чистого прибутку від здійснюваної діяльності та проводити вказані виплати до Державного бюджету України у законодавчо установлених розмірах.



Попри це, ДП «Волиньторф» боргує бюджету ці кошти й не сплачує їх добровільно.



Втрутившись у ситуацію, прокурори вимагають стягнення їх із підприємства.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури звернулися до Господарського суду Волинської області із позовом в інтересах Західного офісу Держаудитслужби та Головного управління Державної податкової служби в області, аби стягнути із державного підприємства «Волиньторф» понад 2 млн грн чистого прибутку за результатами здійснення фінансово-господарської діяльності.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Вимогами чинного законодавства встановлено обов’язок державних підприємств нараховувати частину чистого прибутку від здійснюваної діяльності та проводити вказані виплати до Державного бюджету України у законодавчо установлених розмірах.Попри це, ДП «Волиньторф» боргує бюджету ці кошти й не сплачує їх добровільно.Втрутившись у ситуацію, прокурори вимагають стягнення їх із підприємства.

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