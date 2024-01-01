На Волині автівка влетіла у вантажівку

На Волині автівка влетіла у вантажівку
На автодорозі М-19 на Волині 50-річний керманич автомобіля Suzuki Grand Vitara виїхав на зустрічну смугу для руху та здійснив зіткнення з вантажівкою MAN.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.

Під час спілкування із винуватцем, патрульні виявили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Щоправда, чоловік відмовився проходити огляд на стан спʼяніння у визначеному законному порядку.

Також патрульні отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на автодорозі Н-17, поблизу села Чаруків. З’ясувалося, що 32-річний керманич, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на рекламний щит, внаслідок чого злетів у кювет.

В ході спілкування із водієм, поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 1, 22 проміле.


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Теги: ДТП, Волинь
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