ЗМІ: Італія передає Україні далекобійні ракети
Сьогодні, 15:20
Італія передасть українським Збройним силам у пакеті допомоги далекобійні ракети Storm Shadow.
Про це пише газета Il Fatto Quotidiano з посиланням на джерела.
Ракети мають бути в девʼятому пакеті військової допомоги, який міністр оборони Гвідо Крозетто представить парламенту до кінця цього місяця.
У ньому ж буде обіцяна раніше друга система ППО SAMP/T.
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Про це пише газета Il Fatto Quotidiano з посиланням на джерела.
Ракети мають бути в девʼятому пакеті військової допомоги, який міністр оборони Гвідо Крозетто представить парламенту до кінця цього місяця.
У ньому ж буде обіцяна раніше друга система ППО SAMP/T.
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