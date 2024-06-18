ЗМІ: Італія передає Україні далекобійні ракети

ЗМІ: Італія передає Україні далекобійні ракети
Італія передасть українським Збройним силам у пакеті допомоги далекобійні ракети Storm Shadow.

Про це пише газета Il Fatto Quotidiano з посиланням на джерела.

Ракети мають бути в девʼятому пакеті військової допомоги, який міністр оборони Гвідо Крозетто представить парламенту до кінця цього місяця.

У ньому ж буде обіцяна раніше друга система ППО SAMP/T.

ЗМІ: Італія передає Україні далекобійні ракети

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Теги: військова допомога, Україна
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