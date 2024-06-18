ЗМІ: Італія передає Україні далекобійні ракети





Про це пише газета



Ракети мають бути в девʼятому пакеті військової допомоги, який міністр оборони Гвідо Крозетто представить парламенту до кінця цього місяця.



У ньому ж буде обіцяна раніше друга система ППО SAMP/T.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Італія передасть українським Збройним силам у пакеті допомоги далекобійні ракети Storm Shadow.Про це пише газета Il Fatto Quotidiano з посиланням на джерела.Ракети мають бути в девʼятому пакеті військової допомоги, який міністр оборонипредставить парламенту до кінця цього місяця.У ньому ж буде обіцяна раніше друга система ППО SAMP/T.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію