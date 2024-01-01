На Волині знову змінили графіки відключення світла на сьогодні





Про це у телеграмі повідомляє Волиньобленерго.



Зокрема із 15:00 сьогодні, 18 червня, частково скасовані відключення для 3-ї та 6-ї черг згідно графіку на 18 червня.







ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА У ЛУЦЬКУ ТА НА ВОЛИНІ НА 18 ЧЕРВНЯ.



Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національна енергетична компанія «Укренерго» збільшила ліміт споживання електричної енергії.Про це у телеграмі повідомляє Волиньобленерго.Зокрема із 15:00 сьогодні, 18 червня, частково скасованізгідно графіку на 18 червня.Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».

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