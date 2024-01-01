Ранкова на кава на фронті у волинських воїнів: зворушливі фото

У мережі опублікували світлини, як виглядає ранкове кавування у військовослужбовців волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.Про це йдеться у повідомленні на телеграмканалі військової частини.«Вранішня кава випита! А далі - ще один день на передовій: ще один виклик, ще одна небезпека… Силу духу й міцності характеру всім нам!» - йдеться у коментарі до фотографій.Нагадаємо, у Волинській бригадіз Білоруссю, звідки наступали російські війська.