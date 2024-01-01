Ранкова на кава на фронті у волинських воїнів: зворушливі фото

Ранкова на кава на фронті у волинських воїнів: зворушливі фото
У мережі опублікували світлини, як виглядає ранкове кавування у військовослужбовців волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Про це йдеться у повідомленні на телеграмканалі військової частини.

«Вранішня кава випита! А далі - ще один день на передовій: ще один виклик, ще одна небезпека… Силу духу й міцності характеру всім нам!» - йдеться у коментарі до фотографій.

Ранкова на кава на фронті у волинських воїнів: зворушливі фото
Ранкова на кава на фронті у волинських воїнів: зворушливі фото
Ранкова на кава на фронті у волинських воїнів: зворушливі фото


Нагадаємо, у Волинській бригаді розповіли про перші бої на кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська.

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Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
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