У місті на Волині на грантові гроші створять ветеранський хаб

У місті на Волині на грантові гроші створять ветеранський хаб
У Нововолинській громаді місцева спілка ветеранів АТО виграла грант від Міжнародного фонду «Відродження». За ці кошти в місті буде облаштовано простір, де ветерани зможуть отримати психологічну підтримку, а також взяти участь в оздоровчих поїздках.

Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Днями відбулася перша зустріч в рамках проєкту «Соціально-психологічна підтримка та реінтеграція ветеранів та членів їх сімей». Долучилися ветерани - учасники АТО, ветерани, керівники ГО, комунальних установ.

Мер наголосив, що Ветеран Хаб формуватиметься виключно з урахуванням побажань військових.

«Попереду багато завдань. Запрошую ветеранів до спільної роботи», - зазначив Карпус.



Проєкт реалізується за підтримки Міжнародний фонд «Відродження» у партнерстві ГО «Нововолинська спілка ветеранів АТО» з ГО «Незламні нововолинці» та Нововолинськом міською радою. Матеріали проєкту представляють позицію авторів і не обов’язково відображають позицію Міжнародного фонду «Відродження».

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Теги: ветерани, Волинь
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