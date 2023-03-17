У місті на Волині на грантові гроші створять ветеранський хаб

У Нововолинській громаді місцева спілка ветеранів АТО виграла грант від Міжнародного фонду «Відродження». За ці кошти в місті буде облаштовано простір, де ветерани зможуть, а також взяти участь в оздоровчих поїздках.Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський головаДнями відбулася перша зустріч в рамках проєкту «Соціально-психологічна підтримка та реінтеграція ветеранів та членів їх сімей». Долучилися ветерани - учасники АТО, ветерани, керівники ГО, комунальних установ.Мер наголосив, що Ветеран Хаб формуватиметься виключно з урахуванням побажань військових.«Попереду багато завдань. Запрошую ветеранів до спільної роботи», - зазначив Карпус.Проєкт реалізується за підтримки Міжнародний фонд «Відродження» у партнерстві ГО «Нововолинська спілка ветеранів АТО» з ГО «Незламні нововолинці» та Нововолинськом міською радою. Матеріали проєкту представляють позицію авторів і не обов’язково відображають позицію Міжнародного фонду «Відродження».