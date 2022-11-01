На вулиці Львівській у Луцьку встановили світлофор

У Луцьку на вулиці Львівській, поблизу Волинського обласного фтизіопульмонологічного медичного центру, встановлено новий світлофорний об’єкт з острівком безпеки на проїжджій частині.Про це повідомили у Луцькій міській раді.За словами директора КП “Луцьке електротехнічне підприємство - Луцьксвітло” Валерія Мазіна, його встановили на прохання місцевих жителів, адже на цій ділянці дороги неодноразово виникали аварійні ситуації.Це кнопковий світлодіодний світлофор, який дозволятиме пішоходам переходити дорогу за необхідності. Зараз він працює в тестовому режимі. Циклограма налаштована таким чином, що для проїзду автомобілів відведено 65 секунд, а для пішоходів - 20 секунд.До кінця тижня комунальники встановлять на дорозі нові дорожні знаки і запустять світлофор в роботу в повноцінному форматі.