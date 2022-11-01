На вулиці Львівській у Луцьку встановили світлофор

На вулиці Львівській у Луцьку встановили світлофор
У Луцьку на вулиці Львівській, поблизу Волинського обласного фтизіопульмонологічного медичного центру, встановлено новий світлофорний об’єкт з острівком безпеки на проїжджій частині.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

За словами директора КП “Луцьке електротехнічне підприємство - Луцьксвітло” Валерія Мазіна, його встановили на прохання місцевих жителів, адже на цій ділянці дороги неодноразово виникали аварійні ситуації.

Це кнопковий світлодіодний світлофор, який дозволятиме пішоходам переходити дорогу за необхідності. Зараз він працює в тестовому режимі. Циклограма налаштована таким чином, що для проїзду автомобілів відведено 65 секунд, а для пішоходів - 20 секунд.
На вулиці Львівській у Луцьку встановили світлофор

До кінця тижня комунальники встановлять на дорозі нові дорожні знаки і запустять світлофор в роботу в повноцінному форматі.
На вулиці Львівській у Луцьку встановили світлофор
На вулиці Львівській у Луцьку встановили світлофор
На вулиці Львівській у Луцьку встановили світлофор



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Теги: Луцьк, світлофор
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