На вулиці Львівській у Луцьку встановили світлофор
Сьогодні, 13:47
У Луцьку на вулиці Львівській, поблизу Волинського обласного фтизіопульмонологічного медичного центру, встановлено новий світлофорний об’єкт з острівком безпеки на проїжджій частині.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
За словами директора КП “Луцьке електротехнічне підприємство - Луцьксвітло” Валерія Мазіна, його встановили на прохання місцевих жителів, адже на цій ділянці дороги неодноразово виникали аварійні ситуації.
Це кнопковий світлодіодний світлофор, який дозволятиме пішоходам переходити дорогу за необхідності. Зараз він працює в тестовому режимі. Циклограма налаштована таким чином, що для проїзду автомобілів відведено 65 секунд, а для пішоходів - 20 секунд.
До кінця тижня комунальники встановлять на дорозі нові дорожні знаки і запустять світлофор в роботу в повноцінному форматі.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
За словами директора КП “Луцьке електротехнічне підприємство - Луцьксвітло” Валерія Мазіна, його встановили на прохання місцевих жителів, адже на цій ділянці дороги неодноразово виникали аварійні ситуації.
Це кнопковий світлодіодний світлофор, який дозволятиме пішоходам переходити дорогу за необхідності. Зараз він працює в тестовому режимі. Циклограма налаштована таким чином, що для проїзду автомобілів відведено 65 секунд, а для пішоходів - 20 секунд.
До кінця тижня комунальники встановлять на дорозі нові дорожні знаки і запустять світлофор в роботу в повноцінному форматі.
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