На хабарі у $20 тисяч погорів син посадовця ТЦК у Вінниці

ДБР затримало сина посадовця Вінницького комісаріату, який вимагав 20 тисяч доларів заПро це у телеграмі повідомляє ДБР.Працівники ДБР затримали сина начальника одного із відділень Вінницького об’єднаного міського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який обіцяв за гроші місцевому мешканцю «зробити» пакет документів для виїзду за кордон.Чоловік запевняв, що за $20 000 його батько підготує документи, які дозволять уникнути мобілізації та виїхати з України.За оперативними даними, син посадовця пропонував й іншим особам подібну «допомогу». Зокрема, під час обшуків у нього виявлено та вилучено пусті повістки, більше десятка копій паспортів чоловіків призовного віку, готівку у різній валюті.ДБР затримало сина посадовця 14 червня під час передачі $15 000. Раніше він вже встиг отримати від «клієнта» $5 000.Були проведені обшуки за місцем проживання та роботи фігуранта та його батька.