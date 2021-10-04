На Волині суд звільнив від покарання водія, який збив на смерть 18-річного мотоцикліста

На Волині суд звільнив від покарання водія, який збив на смерть 18-річного мотоцикліста
Любешівський районний суд виніс вирок 23-річному водію Audi A6, який допустив зіткнення з мотоциклом під керуванням 18-річного жителя Камінь-Каширського району. Останній від отриманих травм помер у реанімації, а його пасажир потрапив у лікарню із забоями. Відтак, обвинуваченому призначили два роки іспитового терміну.

Як ZAXID.NET стало відомо з вироку суду від 14 червня, аварія у селі Воєгоще Камінь-Каширського району сталася ввечері 5 липня 2023 року. Іван Дем’янчук, який перебував за кермом автомобіля Audi A6, рухався головною дорогою зі швидкістю 100-110 км/год. На гірці біля озера Озюрко на його смугу руху виїхав 18-річний водій мотоцикла Loncin LX 300-6, який саме здійснював обгін, після чого і відбулося зіткнення.

У результаті аварії 18-річний мотоцикліст отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких наступного дня помер у реанімації, а його пасажира госпіталізували зі складним переломом ноги. Водій Audi A6 та його пасажирка серйозно не травмувалися.

У суді Іван Дем’янчук свою вину визнав і розкаявся. Розповів, що на його транспортному засобі був відсутній тормозний супорт на задньому колесі, оскільки напередодні він відправив запчастину на ремонт.

Пасажир мотоцикла також зазначив у суді що за декілька хвилин до ДТП він керував двоколісним. Згодом на його місце пересів двоюрідний брат, який не мав посвідчення водія, і вони поїхали у напрямку села Брониця. За словами потерпілого, коли він відволікся на телефон – відбулося зіткнення, тому він не пам’ятає усіх обставин. Просив не позбавляти волі обвинуваченого.

Суддя Ольга Цибень визнала Івана Дем’янчука винним за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) й призначила два роки іспитового терміну. РІшення ще можна оскаржити в апеляціному суді.

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Теги: Волинь, суд, мотоцикліст, водій, ДТП
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