«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Андрій Демчук

«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Андрій Демчук
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Андрій Демчук.

Про це повідомили у Старовижівській громаді.

"В четвер, 20 червня, в 11.00 тіло загиблого Героя Андрія Демчука, через вулиці Ковельська, Незалежності прибуде до рідної домівки на вул. Партизанська.

О 12.00 траурна колона по вулиці Незалежності вирушить до площі Миру, де орієнтовно о 12.20 відбудеться громадська панахида.

Далі через вулиці Незалежності та Ковельська будемо рухатися до храму Святителя Василія Великого, де орієнтовно о 13.00 відбудеться відспівування нашого Воїна.

Після цього по вулицях Ковельська, Незалежності, Польова траурна колона буде рухатися до селищного кладовища, де буде віддана остання шана Андрію.

Просимо всіх небайдужих, належно зустріти та провести в останню дорогу нашого Героя!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в разі змін, інформація буде оприлюднена додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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