«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Андрій Демчук

Андрій Демчук.



Про це



"В четвер, 20 червня, в 11.00 тіло



О 12.00 траурна колона по вулиці Незалежності вирушить до площі Миру, де орієнтовно о 12.20 відбудеться громадська панахида.



Далі через вулиці Незалежності та Ковельська будемо рухатися до храму Святителя Василія Великого, де орієнтовно о 13.00 відбудеться відспівування нашого Воїна.



Після цього по вулицях Ковельська, Незалежності, Польова траурна колона буде рухатися до селищного кладовища, де буде віддана остання шана Андрію.



Просимо всіх небайдужих, належно зустріти та провести в останню дорогу нашого Героя!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що в разі змін, інформація буде оприлюднена додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «На щиті» на рідну Волинь повертається ГеройПро це повідомили у Старовижівській громаді."В четвер, 20 червня, в 11.00 тіло загиблого Героя Андрія Демчука , через вулиці Ковельська, Незалежності прибуде до рідної домівки на вул. Партизанська.О 12.00 траурна колона по вулиці Незалежності вирушить до площі Миру, де орієнтовно о 12.20 відбудеться громадська панахида.Далі через вулиці Незалежності та Ковельська будемо рухатися до храму Святителя Василія Великого, де орієнтовно о 13.00 відбудеться відспівування нашого Воїна.Після цього по вулицях Ковельська, Незалежності, Польова траурна колона буде рухатися до селищного кладовища, де буде віддана остання шана Андрію.Просимо всіх небайдужих, належно зустріти та провести в останню дорогу нашого Героя!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що в разі змін, інформація буде оприлюднена додатково.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію