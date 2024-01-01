У селі під Луцьком із палаючого будинку врятували двох котів
Сьогодні, 12:09
Біля Луцька працівники ДСНС врятували від знищення вогнем житловий будинок.
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку на вулиці Лисенка у селі Струмівка Луцького району надійшло на лінію 101 сьогодні о 09:18.
За викликом на місце події спрямували рятувальників 1 державної пожежно-рятувальної частини.
З'ясувалося, що вогонь охопив терасу, полум'я перекинулося на перекриття. У помешканні перебувало двоє молодих людей - донька і син господарів, вони вийшли з помешкання самостійно.
Рятувальники локалізували горіння о 09:31, о 09:36 - ліквідували. Крім того, із задимленої оселі рятувальники винесли двох котів.
Причину загоряння з'ясовують.
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Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку на вулиці Лисенка у селі Струмівка Луцького району надійшло на лінію 101 сьогодні о 09:18.
За викликом на місце події спрямували рятувальників 1 державної пожежно-рятувальної частини.
З'ясувалося, що вогонь охопив терасу, полум'я перекинулося на перекриття. У помешканні перебувало двоє молодих людей - донька і син господарів, вони вийшли з помешкання самостійно.
Рятувальники локалізували горіння о 09:31, о 09:36 - ліквідували. Крім того, із задимленої оселі рятувальники винесли двох котів.
Причину загоряння з'ясовують.
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