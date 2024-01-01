У селі під Луцьком із палаючого будинку врятували двох котів

Біля Луцька працівники ДСНС врятували віджитловий будинок.Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.Повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку на вулиці Лисенка у селі Струмівка Луцького району надійшло на лінію 101 сьогодні о 09:18.За викликом на місце події спрямували рятувальників 1 державної пожежно-рятувальної частини.З'ясувалося, що вогонь охопив терасу, полум'я перекинулося на перекриття. У помешканні перебувало двоє молодих людей - донька і син господарів, вони вийшли з помешкання самостійно.Рятувальники локалізували горіння о 09:31, о 09:36 - ліквідували. Крім того, із задимленої оселі рятувальники винесли двох котів.Причину загоряння з'ясовують.