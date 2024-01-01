У селі під Луцьком із палаючого будинку врятували двох котів

У селі під Луцьком із палаючого будинку врятували двох котів
Біля Луцька працівники ДСНС врятували від знищення вогнем житловий будинок.

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.

Повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку на вулиці Лисенка у селі Струмівка Луцького району надійшло на лінію 101 сьогодні о 09:18.

За викликом на місце події спрямували рятувальників 1 державної пожежно-рятувальної частини.

З'ясувалося, що вогонь охопив терасу, полум'я перекинулося на перекриття. У помешканні перебувало двоє молодих людей - донька і син господарів, вони вийшли з помешкання самостійно.

Рятувальники локалізували горіння о 09:31, о 09:36 - ліквідували. Крім того, із задимленої оселі рятувальники винесли двох котів.

Причину загоряння з'ясовують.

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Теги: рятувальники, Волинь
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